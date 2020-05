Les masques en tissu pourront être vendus en pharmacie

Le Conseil des ministres a adopté un arrêté qui prévoit d’inclure dans la liste des marchandises qui peuvent être vendues par les pharmacies, les masques individuels de protection réservés à des usages non sanitaires.

Avec l’allègement du confinement, le port d’un masque par la population en général constitue un complément aux mesures barrières qui restent en vigueur.

La fabrication locale, l’utilisation et la vente dans tous commerces de masques anti-projection en tissu « pāruru vaha » est recommandée et encouragée.

Cet arrêté permettra aux pharmacies d’officine de pouvoir répondre à toutes les demandes relatives aux masques, dont celles portant sur les masques en tissu.

Il semble nécessaire pour le Pays de répondre de manière optimale aux demandes relatives à tout type de masques, y compris celles portant sur des masques en tissu, souligne le compte-rendu du conseil des ministres. En l’état actuel de la réglementation, les pharmaciens ne pouvaient jusqu’à présent vendre que des équipements de protection individuelle respiratoire, ce qui inclut les masques chirurgicaux et FFP2.

