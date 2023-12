Les lutins de Fare Rata s’activent pour répondre aux lettres adressées au Père Noël

Avant d’arriver entre les mains des lutins de Fare Rata, les lettres des enfants de Polynésie envoyés au Père Noël effectuent tout un périple dans les entrailles du centre de tri.

« Il y a un tapis télescopique qui part dans les camions pour décharger. Ensuite, tout est trié par type de marchandises. Tous les colis partiront d’un côté et les lettres de l’autre. Elles seront ensuite transférées aux lutins pour qu’ils puissent travailler », explique William Vivish, le responsable du centre de traitement du courrier.

Chaque année, en cette période, ce sont environ 2500 lettres qui sont adressées au Père Noël. « Elles viennent de toute la Polynésie française et même de métropole », constate Sandra Betzing-Maury, la responsable du « centre relation clients » de Fare rata. « Cela fait plus d’une dizaine d’années qu’on fait ça. On se mobilise à plusieurs pour cette opération », ajoute-t-elle.

Une dizaine de lutins s’activent en effet tous les jours pour répondre aux enfants (crédit TNTV).

Au total, une dizaine de lutins s’activent en effet tous les jours pour répondre aux enfants. Et ils le font toujours avec plaisir. « Ils ont beaucoup d’imagination. Il y a de belles surprises, mais aussi des lettres touchantes. Là, il y en a une rigolote. Un petit garçon qui demande une petite sœur », sourit l’un d’eux, Hitiroa Masingue, par railleurs rameur au sein de la team OPT.

Si vous souhaitez, vous aussi, faire part de vos envies au Père Noël, il vous suffit de déposer votre lettre dans l’un des bureaux de poste. Mais n’oubliez pas de mentionner votre nom et adresse postale au dos du courrier afin que les lutins puissent vous répondre.