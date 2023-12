Colis postaux : le rush de Noël

Ils sont un peu les lutins du Père Noel pour transporter et acheminer nos colis. Les agents de Fare Rata sont rodés face l’augmentation des flux. Les volumes ont commencé à augmenter dès la mi-octobre, avec un pic d’activité au mois de novembre provoqué par le Black Friday.

« On est sur une moyenne standard à 2300-2500 colis par semaine tout au long de l’année, estime le chef du centre de courriers de Fare rata William Vivish. Et là aujourd’hui depuis le mois de novembre, à plus de 5000 colis par semaine. (…) On a eu quelques renforts qui sont arrivés chez nous pour arriver à absorber ce flux et qui vont partir après sur le début d’année. »

600 colis sont arrivés ce mercredi matin. 2000, il y a deux jours. La course contre-la-montre a débuté pour les transférer le plus rapidement possible dans les agences postales.

« Tous les colis qui sont arrivés ce matin chez nous, partiront soit cet après-midi soit demain matin en agence. Donc il va rester encore jeudi et vendredi pour traiter en agence et pouvoir les délivrer aux clients. Les iles, ce sera un peu plus compliqué. On essaie de faire de l’avion pour essayer de rattraper au niveau des délais. »

Les lutins de Noël portent les couleurs de Fare Rata. Crédit : Tahiti Nui Télévision

Les colis dont la valeur dépasse la franchise autorisée nécessitent un contrôle supplémentaire par les douanes. Le délai de livraison prend donc forcément plus de temps.

Pour les arrivages prévus demain et vendredi, il faudra patienter jusqu’à la semaine prochaine pour les ouvrir sous le sapin.