Les jeunes du Heiva Taravana en pleine effervescence

La 3ème édition du Heiva Taravana aura lieu ce samedi, pour son retour depuis 2017 . Organisé par la mairie de Pirae, l’évènement qui réunit des centaines de jeunes des quartiers de la ville verra 500 personnes défiler et danser autour de 5 chars spécialement construits pour l’occasion. Le thème choisi pour cette édition est celui des quatre éléments.

Dans la dernière ligne droite des préparatifs, rien n’est laissé au hasard pour les retouches de costumes, les essayages ou encore les répétitions de chorégraphies, malgré des délais de préparation réduits.

“Depuis un mois, nous avons commencé les préparatifs de ce carnaval, d’habitude nous le faisons sur quatre mois. Nous avons eu d’autres événements que nous avons dû prioriser. Un mois, c’est un challenge pour la jeunesse de Pirae, mais nous allons arriver à atteindre notre objectif” assure Milton Paraue, élu municipal de la mairie de Pirae, membre du comité organisateur.

(Crédit photo: Tahiti Nui Télévision)

“Ça a été dur de s’organiser en équipe, mais petit à petit on a réussi à se mettre d’accord. Mettre en avant notre génération, c’est d’une grande importance pour nous“, explique la jeune chorégraphe Bénédicte Tokorangi.

Le Heiva Taravana, c’est avant tout une manifestation faite par les jeunes. Leur détermination et leur enthousiasme ne fait pas de doute. “Le fait qu’on soit tous regroupés et qu’on fasse un travail d’équipe, c’est important. On est surs de terminer à temps et d’avoir un joli résultat à la fin”, témoigne une danseuse.

Le défilé débutera à 17h30 samedi sur l’avenue Charles de Gaulle à Pirae, qui sera en partie fermée pour l’occasion.