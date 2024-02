Les internes Polynésiens resteront prioritaires pour un retour au CHPF

Le bilan de la convention relative au soutien de l’État à la politique de santé en Polynésie française pour la période 2021-2023 a été présenté ce matin.

Dans les grandes lignes, le dispositif prévoit les retours d’expérience des praticiens du CHU de Bordeaux pour renforcer la qualité des soins proposés aux patients ; la mise à disposition annuelle d’une cinquantaine d’internes en médecine, la mise en place d’une formation à la gestion des urgences pour les soignants exerçant dans les structures médicales des îles éloignées. Autre point prévu par la convention : la priorisation des étudiants en médecine, odontologie et pharmacie issus de l’Université de Polynésie française pour revenir au fenua effectuer leurs stages.

Le dispositif a ainsi été prolongé de 5 ans par la signature d’un avenant à la convention du 29 octobre 2018

« Compte tenu des actions lancées au titre de la convention couvrant la période 2021-2023, et qui ont vocation à se poursuivre pour les années à venir, et des nombreuses pistes de nouvelles collaborations entre le CHU de Bordeaux et la Polynésie française, le Haut-Commissaire et le Président de la Polynésie ont convenu de proroger la convention existante pour l’année 2024 » , écrit la présidence dans un communiqué.