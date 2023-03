Les Chambres d’agriculture de Polynésie et de la Réunion signent un accord de partenariat

Cette signature intervient aux termes d’échanges entre le président Thomas Moutame et son homologue réunionnais. L’objectif commun est désormais de permettre aux deux territoires insulaires d’échanger, car ils doivent relever bien des défis identiques. Parmi ceux-ci, la sécurité et la souveraineté alimentaire, la promotion de tout produit local et le « manger local », permettre le développement des productions agricoles (animales et végétales) et agri-touristiques ou encore faire face aux aléas climatiques et sanitaires.

Un comité de pilotage va être créé. Il suivra la réalisation commune de quatre objectifs opérationnels :

Accompagner les agriculteurs pour qu’ils puissent répondre aux commandes publiques pour les cantines scolaires.

Mettre en place des chartes agricoles.

Faire en sorte que les filières bénéficient d’un appui technique.

Organiser l’échange entre les deux territoires de stagiaires, agriculteurs et techniciens.



Cette convention témoigne de la volonté et de l’ambition affichée par la CAPL de développer des solutions concrètes avec ses partenaires d’Outre-mer de manière à mieux accompagner les professionnels du fenua pour des productions toujours plus performantes adaptées aux conditions climatiques, sociales et environnementales.