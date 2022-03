Les adultes relais à la rencontre des habitants

Un adulte-relais a un rôle de médiateur social qui permet d’accompagner les populations des quartiers prioritaires de la ville dans l’accès aux démarches administratives, aux services publics, aux soins et à l’emploi.

Cette visite de terrain au sein de la servitude Atiu, réunissant 33 habitations, 120 habitants dont 50 jeunes environ, a permis de mesurer les enjeux auxquels les habitants sont confrontés au quotidien et pour lesquels les médiateurs sociaux vont intervenir pour les accompagner au quotidien dans les différentes démarches administratives.

Le représentant de l’État a rappelé que ces acteurs de proximité avaient vocation à agir au plus près des populations des 8 quartiers prioritaires de la ville de Papeete et de ses 12 800 habitants

Ainsi, 16 adultes-relais ont été déployés pour la première fois en Polynésie française en 2021, en lien avec le syndicat mixte en charge du contrat de ville de l’agglomération de Papeete (SMCDV) et les 7 communes de Tahiti et de Moorea (Arue, Faa’a, Moorea, Paea, Papeete, Pirae et Punaauia).

Ce dispositif d’État a vocation à être complété en 2022 par 16 recrues complémentaires, qui devront être âgées de plus de 26 ans, être sans emploi et issues d’un quartier prioritaire. Il vise ainsi à faciliter l’insertion professionnelle des adultes-relais au regard d’un contrat de travail de 2 ans renouvelable et d’un plan de formation et de professionnalisation.

Grâce à l’appui de l’État, de la commune de Papeete et du contrat de ville de l’agglomération de Papeete, ces 2 adultes-relais seront accompagnés sur le long terme dans leur réinsertion professionnelle, pour développer de nouvelles compétences et accomplir leur projet professionnel.