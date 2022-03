Emploi : déjà 16 adultes-relais à Tahiti et Moorea, et 16 autres à venir courant 2022

À l’invitation de Guy Fitzer, chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, et en présence de Rebecca Tetuanui, deuxième vice-présidente du syndicat mixte en charge du contrat de ville de l’agglomération de Papeete (SMCDV) et des élus communaux, 16 adultes-relais, nouvellement recrutés au sein de 7 communes de Tahiti et de Moorea, ont été accueillis ce jour au Haut-commissariat de la République afin de les accompagner dans leurs nouvelles missions.

Décliné pour la première fois en 2021 en Polynésie française, ce dispositif permet de recruter des adultes de 26 ans au moins, issus des quartiers prioritaires et à la recherche d’un emploi. Les 16 candidats retenus ont ainsi pu débuter, depuis octobre dernier, un contrat à durée déterminée de 2 ans renouvelable en qualité d’adulte-relais.

Ces adultes relais sont déployés au sein des communes de Arue, Faa’a, Moorea, Paea, Papeete, Pirae et Punaauia, adhérentes du syndicat mixte (SMCDV).

Leur rôle de médiateur social permet d’accompagner les populations des quartiers prioritaires de la ville dans l’accès aux démarches administratives, aux services publics, aux soins et à l’emploi.

Ce dispositif est également destiné à faciliter l’insertion professionnelle des adultes-relais à travers un plan de formation et de professionnalisation qui permet de les accompagner dans leurs missions, mais également dans leurs souhaits de mobilité professionnelle une fois arrivés au terme de leur contrat.

Grâce à l’appui de leur commune d’accueil, ces médiateurs sociaux seront accompagnés sur le long terme dans leur réinsertion professionnelle, pour développer de nouvelles compétences et accomplir leur projet professionnel.

Cofinancé par l’État pour un montant de 38,4 millions Fcfp (65%), par le Contrat de ville à hauteur de 8,5 millions Fcfp (15%) et par les communes à hauteur de 11,5 millions Fcfp (20%) pour un montant total de 58,4 millions Fcfp en 2021, le succès de ce dispositif d’État va ouvrir la voie au recrutement de 16 autres adultes-relais courant 2022.