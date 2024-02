Du fait des fortes pluies qui ont touché la Société depuis de nombreux jours, « les sols sont gorgés d’eau et n’absorbent plus les nouvelles précipitations », indique le haut-commissariat. « De nombreux arbres ou talus ont été déstabilisés et les risques de chutes, d’éboulement voire de glissements de terrains sont très importants ».

Les services du représentant de l’Etat appellent la population à être très attentive aux conditions météo pour toutes les activités en plein air. Ils rappellent également que « les îles Sous-le-Vent sont toujours placées en vigilance orange pour risque de fortes pluies ».