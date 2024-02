Vigilance orange aux Australes : les activités nautiques interdites à Rimatara et Rurutu

La Dépression Tropicale Faible TD10F se déplace maintenant rapidement comme prévu vers le Sud-Est, indique Météo-France dans son dernier bulletin d’information. En cours d’extra-tropicalisation, elle s’évacue vers le grand Sud dans les heures qui viennent. Sur cette trajectoire passant à bonne distance au Sud des Australes, elle ne présente pas de menace cyclonique au cours des 3 prochains jours pour Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae et Rapa. Mais elle devrait toutefois générer du mauvais temps dans sa périphérie (fortes pluies, vents violents et fortes houles) la nuit de vendredi à samedi et samedi.

Une dégradation pluvio-orageuse persiste donc sur les Australes Ouest. Les averses sont de forte intensité, générant des cumuls importants. Le vent se renforce, devenant assez fort à fort avec des rafales de 80 à 100 kilomètres/heure.

En raison des conditions météorologiques dues aux fortes pluies, houles et vents que subissent les îles Australes et le danger qu’elles entraînent pour les usagers de la mer, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française interdit temporairement

à Rimatara :

– la navigation maritime, les loisirs nautiques et la pêche du jeudi 15 février à 19 heures 30 jusqu’au samedi 17 février à 13 heures.

et à Rurutu :

– la navigation maritime, les loisirs nautiques et la pêche du vendredi 16 février à 13 heures jusqu’au samedi 17 février à 13 heures.