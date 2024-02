Vigilance orange maintenue pour fortes pluies sur la Société mardi matin

Les côtes Nord (zone urbaine entre Faaa et Mahina), Est (entre Papenoo, Hitiaa et Tautira), le relief de Tahiti ainsi que l’île de Moorea, dont les sols sont déjà saturés en eau, devront connaître des épisodes pluvieux, accentuant le risque d’inondations et de débordements des rivières.

Dans les îles Sous-le-Vent, Huahine, Raiatea et Bora Bora connaîtront de nouveau des épisodes pluvieux ce mardi matin.

Vigilance orange en cours :

Fortes pluies : Iles Du Vent, Mopelia, Iles Sous-le-Vent

Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française demande à la population de rester attentive aux vigilances météorologiques et de respecter les interdictions et fermetures en vigueur ainsi que les consignes émises par les autorités.