Le tourisme à la hausse à la Presqu’île

A VOS AGENDAS ! 📆Le mardi 03 septembre, Tahiti Tourisme vous invite à sa Conférence Annuelle 2019 à partir de 08h30 au… Posted by Tahiti Tourisme on Thursday, August 22, 2019

À ce jour, Tahiti Tourisme dispose de 12 bureaux de représentation à l’international qui assurent la promotion de Tahiti et ses îles sur un total de 18 pays. Selon les récentes études du ministère du tourisme, le secteur emploie près de 11 000 personnes pour 53 milliards de Fcfp de retombées économiques.

La période de janvier à août est celle où l’activité est la plus élevée. “Nous avons présenté au gouvernement une petite étude rapide sur la croissance économique, notamment de Tahiti Iti, donc de Tautira à Teahupoo. Et on a remarqué qu’il y avait une croissance d’environ 52% d’activité sur la Presqu’île dont 60% rien que pour l’hébergement et environ 21% pour les prestations d’activité (…) C’est basé sur la création et les demandes de patentes, réparties par code. Nous avons donc seulement retiré les codes qui ont un lien d’activité avec le tourisme” a expliqué Hironui Johnston, chargé de mission pour le ministère.