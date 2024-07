Le Teriieroo a Teriierooiterai désormais pleinement opérationnel

“Cette admission au service actif intervient après un déploiement de longue durée débuté le 16 mars dernier, à la suite de son appareillage de la base navale de Brest et de sa livraison à la Marine par la Direction générale de l’armement (DGA) le 7 juin dernier à Papeete (…) Outre le ralliement de son port de base, cette mission visait à vérifier les capacités du bâtiment dans tous les environnements”, indique le ministère des Armées dans un communiqué.

Un périple au cours duquel le navire a “été confronté à une succession de situations, éprouvant tout l’éventail de ses capacités : notamment la navigation sous menace asymétrique, la mise en œuvre de l’artillerie, des raids nautiques de reconnaissance, du remorquage, ou encore de l’assistance à navire sinistré”.

Crédit: Rachel BODIER / Marine nationale / Défense

“Bâtiment innovant à plus d’un titre, le POM Teriieroo a Teriierooiterai est un patrouilleur à la fois moderne, robuste et endurant, capable de conduire ses missions loin et longtemps (…) Son rayon d’action est le double de celui des patrouilleurs de la génération précédente”, souligne encore le ministère des Armées.

– PUBLICITE –

Baptisé du nom d’un ancien compagnon de la Libération, le bateau (et son équipage) a pour mission de lutter contre les activités illicites en mer, d’intervenir lors de pollutions maritimes, de surveiller la Zone Économique Exclusive polynésienne, mais aussi d’apporter une assistance aux populations en cas de catastrophes naturelle.