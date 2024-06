‘Ōfa’i tihi no te fa’aha’amana’o ia Teriieroo a Teriierooiterai

Te mau ti’amana no te ‘oire ‘e tō te nu’u, te mau ‘ihitai no te manuā tae noa i te tahi mau ta’ata no Papenoo tei ‘āmui atu i roto i teie ‘ōro’a fa’aha’amana’ora’a i te parau o teie fa’ehau no te pupu « Libération ».

‘I teie ‘ōmuara’a ‘āva’e tiunu, ‘ua ha’apuroro ‘o TNTV i te hō’ē hōho’a tei fa’aha’amana’o i te parau o teie ta’ata ia Teriieroo a Teriierooiterai. Mai te tau a riro mai ai ‘oia ‘ei ‘orometua ha’api’i, pārahi mai ai i ni’a i te ti’ara’a tāvana no Papenoo, ‘oia ato’a tei turu papu i te ta’amura’a o te fenua, i te pupu France Libre.