Le site mesimpots.gov.pf en ligne

Sans avoir à se déplacer, l’usager accédera rapidement et en un seul lieu, à l’ensemble des informations fiscales traitées par la DICP et la Paierie de la Polynésie française. Il sera renseigné sur sa situation au regard des impôts et taxes auxquels il est assujetti, notamment :

ses déclarations ;

ses avis d’imposition ;

ses paiements ;

ses prochaines échéances fiscales.

Pour les usagers qui télédéclarent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la contribution pour la solidarité (CPS) et la contribution de solidarité territoriale retenue sur les traitements, salaires et autres revenus assimlilés (CST-S), « mesimpots.gov.pf » devient un portail numérique unique et leur offre une passerelle directe vers le téléservice ‘O’INI.

L’offre de téléservices sera progressivement enrichie par la mise en place d’une messagerie sécurisée, la délivrance des attestations fiscales, le télépaiement et la généralisation de la télédéclaration aux autres impôts gérés par la DICP.

Le portail numérique est accessible dès maintenant en vous connectant à : mesimpots.gov.pf