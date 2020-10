Le site de Fare Hape en pleine rénovation

En moins de deux mois, le fare Arioi est sorti de terre, mais non sans mal. Il a fallu l’intervention d’un archéologue pour étudier le site et éviter de construire sur l’un des nombreux vestiges archéologiques de Fare Hape.

En plus de cela, il faut faire avec la météo, -il pleut en moyenne 2 jours par semaine, et le village est à a une heure de la route de ceinture. « Avec la pluie, souvent, ce n’est pas évident de travailler. Et c’est aussi assez loin de la ville pour emmener les matériaux de la ville. Un camion ne monte pas souvent à Fare Hape ! (…) Ce fare est deux fois plus grand que les autres » explique Mikerina Teissier, entrepreneur. Un fare plus grand que les autres et plus spacieux, sa particularité étant qu’il n’a pas de poutre au milieu pour soutenir toute la structure de la charpente. « Il a fallu mettre plus de renforts au niveau des chevrons, sous faitage. (…) Ce poteau du milieu était gênant, maintenant ça sera plus agréable s’ils font une danse par exemple, il y aura de la place » précise l’entrepreneur.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Long de 20 mètres et large de 6, ce fare sera dédié à la danse et aux instruments traditionnels. Il vient s’ajouter au fare dédié au reo Tahiti et à celui décidé à la médecine traditionnelle. Un autre mettra en valeur la sculpture. Il sera bientôt en cours de construction.

« Cela fait plus de deux ans que l’on parle de ce projet. (…) Nous avons fini 3 fare déjà, et nous terminons ce projet avec le fare Arioi » nous dit Léonne Teuira, présidente de l’association Haururu.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les membres bénévoles ne chôment pas non plus. Les fare qui accueillent le public sont presque tous rénovés. Et si la situation sanitaire s’améliore, l’association prévoit de rouvrir le site au mois de janvier 2021.