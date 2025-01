Raiatea : à Uturoa, 2,5 milliard de francs de projets pour 2025

Après plusieurs mois de préparation, une dizaine de chantiers vont pouvoir sortir de terre à Uturoa en 2025. Parmi eux, l’aménagement du parking de la CPS, du rond-point de Tahina et la réfection des exutoires des zones souvent inondées.

L’une des priorités de la commune est d’améliorer la circulation dans la petite ville de 16km². « La rénovation et la réflexion de tout le plan de circulation communale va commencer à partir du rond-point de Tahina jusqu’au rond-point de l’hôpital, et le reste suivra l’année d’après » , précise le tavana de la commune Matahi Brotherson, qui réfléchit à d’autres options pour fluidifier le trafic, comme « un sens unique ou un double sens » , en fonction des résultats de l’étude commandée à G2P.

Très attendue par les administrés, la construction de la centrale électrique photovoltaïque va enfin démarrer. Le projet avait été ralenti par les contraintes administratives et financières, changeant plusieurs fois de dimension – au départ une centrale thermique, puis une centrale uniquement photovoltaïque, et enfin une centrale hybride. « Tout vient à point à qui sait attendre, poursuit le tavana. Nous signons dans les mois qui viennent l’octroi d’une subvention de l’État (les Fonds Macron, ndlr) et un prêt octroyé par l’AFD à la commune » , pour un budget d’environ 1,5 milliard de francs.

– PUBLICITE –

La place Tamatoa fera également l’objet d’améliorations : des aires de jeu, des espaces de détente et une promenade seront aménagés. Le premier coup de pioche est prévu au second semestre 2025. « On devait se réunir avec le gouvernement à ce sujet en décembre mais ça n’a pas pu se faire (…). Au niveau communal, c’est un parc pour enfants qui est prévu, et j’espère aussi concrétiser ce projet cette année » , conclut Matahi Brotherson.

Des chantiers à plus petite échelle sont également prévus, notamment la réfection des routes de quartiers. Le coût total des travaux est estimé à près de 2,5 milliards de francs.