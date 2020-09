Le projet polynésien Med.i.can parmi les lauréats du concours Tech4Islands

Le concours Tech4islands Awards a recueilli 186 candidatures de 37 Pays et Territoires de par le monde, dont 56 candidats d’Océanie et d’Outre-mer. Deux projets polynésiens avaient été retenus parmi les 12 finalistes.

Les noms des 4 lauréats ont été annoncés ce mardi. L’entreprise hollandaise Desolenator décroche le Grand Prix Tech4Islands MONDE, les startups polynésienne Med.i.can et néo-calédonienne Aedes System terminent ex-æquo pour le Grand Prix Tech4Islands Océanie et le Grand Prix Tech4Islands Outre-Mer revient à l’entreprise guadeloupéenne NUM SMO Technologies.

La startup polynésienne Med.i.can souhaite protéger les populations et permettre un égal accès aux soins dans les îles éloignées.

« Elle a conçu un dispensaire mobile sous la forme d’un container médicalisé et autonome qui permet les consultations de patients et le suivi de leur état de santé », est-il expliqué sur le site Internet du concours. Ce dispensaire mobile permet également « d’appliquer les premiers soins en cas d’urgence, d’être un appoint de secours médical avec des équipements professionnels à disposition sur site et immédiatement disponible (en cas d’épisode cyclonique), de garantir une continuité médicale (dans le cas de la reconstruction ou la rénovation d’une structure médicale), d’assurer le poste de secours médical lors d’événements sportifs et culturels et de mettre à disposition du matériel médical et une équipe de professionnels complémentaire (dans le cas d’interventions à l’international).

Ce container de 20 pieds repose sur un système de plug-and-play prêt à l’emploi, dont la conception facilite les phases logistiques et d’utilisation. Il contient sa propre énergie, une isolation thermique, un circuit d’eaux, une pharmacie, un système de télécommunications et l’ensemble des dispositifs médicaux nécessaires à la prise en charge de la médecine de ville, mais aussi des urgences.

Son design permet de remplir une large gamme de missions sanitaires de premiers recours tout en améliorant la prise en charge du patient et les conditions de travail des soignants et en garantissant l’efficacité des protocoles d’hygiène ou de décontamination. »

Le concours Tech4islands, qui en est cette année à sa deuxième édition, a pour but de mettre en évidence des solutions innovantes par et pour les îles de demain. Ce concours oeuvre en faveur du rebond des territoires insulaires vers un développement plus autosuffisant, durable, inclusif et résilient. Les lauréats remportent du coaching et des accompagnements avec des professionnels pour mener à bien leurs projets (voir ICI).