Les cas de dengue en « nette hausse » en ce début d’année au fenua

Cette même semaine, 6 nouvelles hospitalisations ont été rapportées, dont 4 au CHPF (0 à 10 ans) et 2 à la clinique Cardella chez des adolescents (15 et 17 ans). Parmi eux, aucun cas sévère ni décès n’ont été notifiés.

Parmi les 70 cas, 50 personnes ont été prélevées ou résident à Tahiti, 2 à Moorea, 6 à Bora Bora, 2 à Huahine, 4 à Raiatea, 3 à Rangiroa, 1 à Arutua et 2 sont des visiteurs.

Depuis le début de l’épidémie signalée le 27 novembre 2023, 663 cas ont été déclarés.

Selon le bureau de veille sanitaire, depuis fin juillet, DENV-1 est devenu le sérotype prédominant dans le pays, il représente 100% des échantillons sérotypés la première semaine de janvier.

Les jeunes sont les plus touchés : parmi l’ensemble des cas testés positifs, 38% ont moins de 20 ans, et la médiane d’âge est de 29 ans. En S01 la proportion des moins de 20 ans est de plus de 40%.

Le bureau de veille sanitaire rappelle que les mesures de prévention individuelle sont particulièrement indispensables dans le contexte actuel : se protéger contre les piqûres de moustiques et éliminer les gîtes larvaires.

Le risque de diffusion dans les îles est actuellement augmenté du fait des déplacements liés aux vacances scolaires et de la haute saison touristique, ainsi que dans le contexte de saison des pluies.