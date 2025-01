La grippe s’annonce particulièrement sévère en ce début d’année

« La Direction de la santé rappelle à toute la population et notamment aux plus vulnérables, que la vaccination contre la grippe a débuté le 12 novembre 2024 au fenua et se poursuit jusqu’au 30 avril 2025 », indique celle-ci dans un communiqué.

Une campagne qui intervient alors que l’épidémie de grippe « s’annonce particulièrement sévère, avec des conséquences alarmantes déjà constatées en Europe et en France ».

La Direction de la Santé souligne qu’actuellement 87 hôpitaux hexagonaux « ont activé leur plan blanc pour gérer l’afflux de patients ». « Selon les données, un quart des passages aux urgences pour des symptômes grippaux aboutissent à une hospitalisation, ce qui souligne la gravité de l’épidémie », ajoute-t-elle.

Cette flambée épidémique est due, « selon l’Agence Nationale santé publique France » au fait « que trois souches du virus circulent actuellement en simultané – les souches A (H1N1), A (H3N2) et B (victoria) ».

Une combinaison qui « augmente le risque de complications, notamment chez les personnes vulnérables ».

Ces dernières (personnes plus de 60 ans, en longues maladies, obèses, ou les femmes enceintes) sont donc fortement incitées à se faire vacciner. Le fenua dispose à l’heure actuelle de 3 400 doses, un chiffre « suffisant pour couvrir la population cible ».

« Le vaccin élaboré cette saison est particulièrement efficace contre les souches en circulation. Il est la meilleure protection contre les formes graves de la maladie et peut prévenir des hospitalisations inutiles », souligne la Direction de la Santé.

« Sachant que chaque année les épidémies de grippe en Polynésie surviennent en décalage par rapport à la métropole, il parait primordial de saisir ce délai d’anticipation en vaccinant sans tarder les publics les plus fragiles et éligibles à la vaccination », conclut-elle.

En 2024, la grippe a provoqué le décès de 11 personnes au fenua et a conduit à 259 hospitalisations.