Le Pays veut introduire une nouvelle plante aromatique et médicinale en Polynésie

Anti-parasitaire, anti-oxydante, anti-virale, anti-microbienne, Artemisia annua est, grâce à la richesse de ses composants, une plante au potentiel considérable aussi bien dans la pharmacopée humaine que vétérinaire explique le compte-rendu du conseil des ministres. Aujourd’hui utilisée pour ses propriétés anti-parasitaires (notamment contre le paludisme), elle est également étudiée avec beaucoup d’intérêt dans les traitements de cancers ou des virus responsables d’épidémies.

Après étude de la Commission des sites et des monuments naturels (CSMN), si l’importation de graines d’Artemisia annua venait à être autorisée, la Polynésie française qui possède une forte culture de la médecine traditionnelle, aurait donc l’opportunité de s’approprier l’usage de cette plante médicinale aux multiples vertus.

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres



– Subventions en soutien aux communes pour Makemo, Bora Bora et Punaauia

– Subvention de fonctionnement en faveur de « Tahiti Nui Télévision »

– Projet de loi fiscale pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée au covid-19 et soutenir l’activité des entreprises polynésiennes

– Sept projets d’investissement d’entreprises soutenus par le Pays

– Révision de la tarification des documents cadastraux

– Introduction en Polynésie française de la plante aromatique et médicinale Artemisia annua

– Projets de loi du Pays portant modifications des dispositifs d’Aide au Digital (DAD) et d’Aide à la Connexion Internet (ACI) et création du dispositif d’Aide à l’Inclusion Digitale (AID)

– Application des mesures à l’entrée en Polynésie française aux agents de l’administration de la Polynésie française

– Cession à titre gracieux de 1 800 masques en tissu à la Fédération Te Niu O Te Huma – Handicap Polynésie française

– Opération de nettoyage des plages aux Tuamotu-Gambier

– Des espaces plus accessibles au conservatoire pour les écoles de danses, de musiques et de chants

– Certificat professionnel polynésien d’accompagnateur d’activités physiques de pleine nature : création et organisation de la mention « randonnée aquatique »

– Subventions de fonctionnement en faveur d’établissements publics d’enseignement de la Polynésie française

– Soutien à l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) et à l’association Union du sport scolaire polynésien (USSP)

– Subvention d’investissement en faveur de l’Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française (IJSPF)