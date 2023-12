Le Pays serre la vis sur les vapoteuses

Les produits de vapotage contenant plus de 20mG de nicotine, l’équivalent d’un paquet de cigarettes, seront bientôt interdits sur le territoire : c’est le dispositif qu’a annoncé Cédric Mercadal, hier, à la sortie du conseil des ministres.

Cédric Mercadal, ministre de la Santé « C’est important de faire ce type de mesure, ce sera applicable dans 6 mois parce qu’on laisse aux exportateurs la possibilité de continuer à vendre leurs stocks. Après, il y a pleins de choses, la puff qui sera interdite, d’autres choses qui ne seront plus admises au niveau des vapoteurs dans les mélanges qui sont faits. Mais tout cela a pour but d’amener notre population à ne plus utiliser de tabac. Il faut dire les choses, le coût du tabac aujourd’hui, c’est le cancer, le drame humain. »

Au Fenua, des commerçants n’ont pas attendu les directives du Pays pour appliquer cette réglementation déjà en vigueur dans l’hexagone. C’est le cas de cette enseigne qui met en garde sur les produits dont le taux de nicotine est élevé.

Boï Etienne, vendeur : « Je trouve que c’est une bonne chose parce qu’entre 5% et 2% les gens ne voient pas forcément la différence alors que sur les 20mG, on est sur 1 paquet de cigarettes complet. Sur les 50, on est sur une cartouche complète de cigarettes, donc 10 paquets de cigarettes. »

Des enseignes concurrentes qui vendent des produits contenant plus de 2% de nicotine accueillent moins bien la nouvelle… Nous avons tenté d’en interroger 4, aucune n’a souhaité s’exprimer face caméra. Elles déplorent devoir réorganiser leur activité. Seules les stations services, points de vente de ce type de produit, ont accepté de réagir. Certaines ont déjà pris des mesures.

Teono Tooiti, employé polyvalent : « Nous, on revend des vapos et pour le moment il nous reste que ça. On liquide nos stocks. » « On ne sera pas touchés nous ici parce que d’ici à 6 mois, même 4 mois , on aura tout liquidé », explique pour sa part Jovanni Leillee, autre employé.

Du côté des consommateurs, cette action du gouvernement surprend. Comme pour Leina : «Je pense que c’est pas mal pour les jeunes. Mais pour ceux qui en consomment depuis un moment maintenant, ce n’est pas très correct. Il ne fallait pas les mettre en vente pour commencer. Maintenant, les gens sont habitués. Il fallait déjà réagir avant. »

Ces mesures sur les produits de vapotage ne sont qu’un premier pas, qui s’inscrit dans une démarche plus globale du gouvernement. Prochaine étape : rendre le tabac moins attractif en supprimant la couleur des paquets de cigarettes et en luttant contre leur publicité.