Le pass vaccinal entrera en vigueur le 8 février en Polynésie

La date est désormais connue. L’arrêté est paru au Journal officiel le 25 janvier. Le pass sanitaire entrera en vigueur en Polynésie le 8 février.

Le pass vaccinal sera demandé aux personnes âgées d’au moins douze ans et deux mois dans les transports aériens, maritimes au départ des îles du Vent. Cependant, les personnes “justifiant d’un motif impérieux d’ordre familial ou de santé peuvent, pour accéder aux services de transports” en présentant le résultat d’un test ou d’un examen de dépistage réalisé moins de 24 heures avant l’embarquement.

Le pass sera également réclamé dans les établissements recevant du public “à l’exception des salles de projection, CTS, O, W, X et PA pour les activités culturelles, artistiques, ludiques et festives, à l’exception des manifestations et compétitions sportives “

Les fêtes foraines “comptant plus de 30 stands ou attractions, les établissements recevant du public de type “salle de danse”, “les pirogues à bringue, fare flottants et assimilés pour leurs activités festives ou dansantes” sont également concernés. Ainsi que “les expositions, foires-expositions et salons à caractère temporaire comptant plus de 50 exposants, “les événements culturels, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public, hors établissement recevant du public, et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes”.