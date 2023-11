Le nouveau câble sous-marin de Google permettra la création de 3 600 emplois aux Fidji

Lors d’une déclaration faite aux députés fidjiens, le ministre du Commerce et des Communications, Manoa Kamikamica, a annoncé que Google allait investir 200 millions de dollars américains (environ 22 milliards de francs) dans ce projet, selon le quotidien The Fidji Times.

« L’impact estimé de la nouvelle infrastructure de câbles sous-marins sur l’économie et la société fidjiennes comprendra une production économique plus élevée et un soutien à l’emploi directement attribué aux effets de marché de cette nouvelle infrastructure (…) D’ici à 2030, on estime que la production économique annuelle sur sept ans atteindra un total cumulé d’environ 295 millions de dollars américains -environ 32,5 milliards de francs, ndlr- et pourrait potentiellement soutenir près de 3 600 emplois dans l’ensemble de l’économie », a indiqué Manoa Kamikamica.

Le second câble, Honomoana, reliera, lui, les États-Unis et l’Australie à la Polynésie. Pour l’heure, les autorités du Pays n’ont pas annoncé de chiffres quant aux éventuelles retombées économiques et en termes d’emplois qu’il pourrait générer.