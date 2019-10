Le Meilleur apprenti de France célébré

Le lycée hôtelier de Punaauia a célébré mardi soir la victoire de son chef en herbe, Alann Poilvet, à l’occasion d’un dîner particulier rythmé de félicitations et de danses. Les élèves et professeurs ont mis la main à la pâte toute l’après-midi afin que les 80 convives puissent goûter, entre autres mets, au plat et au dessert qui ont permis à Alann Poilvet de se démarquer, à savoir un rouget et un cheesecake. Le jeune homme de 19 ans repartira en métropole au mois de février afin de récupérer sa médaille d’or, à l’occasion de la cérémonie qui récompense les Meilleurs apprentis de France de tous les métiers représentés.