Le marché aux puces de Aorai Tini Hau, bon plan rentrée pour les petits portefeuilles

Les têtes rouges des chapiteaux attirent l’attention des véhicules qui circulent du côté du marché au puces de Aorai Tini Hau. En ce mardi férié, ils étaient plus de 120 vendeurs inscrits à accueillir le public à leur stand. Sur les étals : du neuf, comme des affaires sorties du placard et tout ça, à petit prix.

« Avant, j’étais plutôt cliente, et comme ma fille veut gagner un peu d’argent, on a décidé de faire les puces le temps qu’elle passe ses concours, glisse une vendeuse. Il y a la rentrée, on en profite pour nous faire connaître et vendre nos vieilleries. On fait des heureux finalement ! » . Et quelques sous, aussi, entre les ventes à 100 ou 1000 Fcfp.

Les ventes se dirigent principalement vers les familles nécessiteuses, et l’objectif n’est assurément pas de réaliser des gros bénéfices. Avec le large panel de produits proposés à moindre coût, tout le monde y trouve son compte, notamment les chasseurs de bonnes affaires.

(Crédit Photo : TNTV)

Le marché aux puces du jour ne fera pas que des heureux du côté des visiteurs et des vendeurs. Une partie des fonds recueillies par les organisateurs sera reversée à l’association Tamarii Quartier Lagarde de Pirae.