Le maire de Bora Bora Gaston Tong Sang appelle à sauver Air Moana

Nous l’annoncions la semaine dernière, la compagnie aérienne inter-iles Air Moana est dans une situation financière difficile. Mais la société n’a pas encore mis la clef sous la porte et le ministre de l’Économie Warren Dexter estime avoir « encore des cartes à jouer pour sauver cet outil« .

Lire aussi : Avenir incertain et situation financière fragile pour Air Moana

Dans les iles, on souhaite le maintien de la concurrence dans l’aérien. Depuis Bora Bora, ile desservie par la compagnie Air Moana et son concurrent, le maire Gaston Tong Sang a appelé à soutenir l’entreprise. « J’étais à l’origine parmi ceux qui soutenaient cette compagnie parce que moi, j’estimais dès le départ que la concurrence, c’est une bonne chose, mais une concurrence saine quand même et pour que tout le monde puisse travailler dans des bonnes conditions. Et je sais que Air Moana traverse une période très difficile sur le plan financier. Bien sûr, je continuerai à renouveler mon soutien et je pense que beaucoup l’apprécient. Il fait partie maintenant du paysage aérien. (…) Je pense qu’il faut absolument sauver Air Moana et surtout maintenir ce plan tarifaire qui semble aussi bien satisfaire les clients d’Air Tahiti que les clients d’Air Moana.«

Selon nos informations, la société Air Moana nécessiterait une injection de 4 milliards de Fcfp pour assurer la poursuite des opérations et éviter la cessation d’activité à court termes.