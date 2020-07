Le lycée de Moorea prêt pour la rentrée 2023 ?

L’établissement, d’une capacité de 317 élèves, sera attenant au lycée agricole d’Opunohu.

La carte de formation retenue par le ministère de l’Education, de la jeunesse et des sports prévoit une voie générale, comprenant 3 sections de niveau « seconde », 2 sections de niveau « première » et 2 sections de niveau « terminale » pour un total de 245 élèves, une voie professionnelle de niveau CPAP (certificat polynésien d’aptitudes professionnelles) dans laquelle il y sera enseigné « petite et moyenne hôtellerie – PMH », « polyvalence du bâtiment – PB » ainsi que le CPAP « exploitation polynésienne horticole et rurale – EPHR », pour un total de 72 élèves en accord avec le lycée agricole.

Lire aussi : Un projet de lycée d’enseignement général à Moorea

Pour mener l’opération pour son compte, le ministère de l’Education, de la jeunesse et des sports, a signé une convention avec Tahiti Nui Aménagement et Développement – TNAD, aujourd’hui devenu Grands Projets de Polynésie – G2P. L’opération a débuté le 29 janvier 2020 avec une réunion sur site entre la DGEE, G2P et la direction du lycée agricole d’Opunohu.

Le ministère de l’Education, de la jeunesse et des sports souhaite faire de cet établissement un « pilote », qui donnera les axes à suivre pour les constructions et réhabilitation futures. Ainsi, le ministère de l’Education, de la jeunesse et des sports s’est fixé plusieurs objectifs ambitieux et novateurs en Polynésie française :

intégrer une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en qualité environnementale du bâtiment, dès le stade de la conception et ce, jusqu’à la mise en service et l’exploitation de cet ouvrage. Cette démarche aura vocation à définir les cibles environnementales voulues par le Pays sur ce projet, et qu’elles soient prises en compte et mises en œuvre à tous les stades d’avancement du projet. A ce stade, ce marché en cours de validation et devrait être très prochainement notifié. Il est notamment attendu que cette démarche puisse faire améliorer de façon notable le confort des utilisateurs tout en consommant le minimum de ressources énergétiques ;

faire que l’établissement soit conforme à la future réglementation thermique du Pays ;

construire une partie importante de l’ouvrage en utilisant des matériaux biosourcés en provenance de Moorea ou de Polynésie française , tels que le bois de la forêt de pin du domaine d’Opunohu ;

, tels que le bois de la forêt de pin du domaine d’Opunohu ; mettre en œuvre une démarche de conception et de construction de l’ouvrage avec une maquette numérique. Celle-ci permettra une conception collaborative entre tous les acteurs du projet, d’améliorer la rapidité d’exécution des travaux et d’améliorer la performance de la maintenance. A ce stade, une maquette numérique du site d’accueil est en cours de réalisation afin que celle-ci soit transmise aux candidats à la maîtrise d’œuvre.

Des études géotechniques et topographiques préliminaires ont été réalisées. Le programme technique détaillé est actuellement en cours de finalisation. En vue de la sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre, Grands Projets de Polynésie prévoit de lancer un concours restreint de maîtrise d’œuvre, dans les conditions prévues par le code polynésien des marchés publics.

L’appel public à candidature pour la sélection des candidats à la maîtrise d’œuvre devrait intervenir dès le début du mois de juillet 2020, l’objectif étant de notifier le marché de maîtrise d’œuvre d’ici à la fin de l’année 2020. Le ministère de l’Education, de la jeunesse et des sports projette une ouverture de l’établissement en août 2023.

