Le CNAM fait sa rentrée avec de nouvelles formations

En 50 ans d’existence sur le fenua, le CNAM a formé pas moins de 10 000 auditeurs à Tahiti, mais également dans les îles. Son succès, l’établissement le trouve auprès d’un public qui souhaite monter en compétence ou se réorienter professionnellement.

Outre les formations traditionnelles, l’établissement tente de proposer chaque année de nouvelles formations pour répondre aux besoins du territoire, comme l’explique soin directeur, Peter Meuel : « Cette année, on a la chance d’ouvrir une troisième année de licence ‘traitement et gestion des déchets’. On s’inscrit dans la continuité de cette formation des compétences pour avoir, en local, tout ce qu’il nous faut pour avoir un fenua propre, aujourd’hui et demain ».

Si l’environnement est cœur de cette rentrée, les nouvelles technologies ne sont pas en reste. « On va aussi proposer une licence ‘achat et supply chaine’ et aussi une licence informatique mention ‘jeux vidéo’ connue en Polynésie sous le nom de kanea », ajoute Peter Meuel.

Une stratégie rodée qui s’appuie également sur la solide compétence des enseignants du CNAM et des intervenants. A l’image du très médiatique Alain Bauer, criminologue émérite et professeur au sein de l’établissement. Il proposera, ce mardi, une conférence sur la gestion des enjeux stratégiques, notamment dans un contexte insulaire tel que celui de la Polynésie.

« Je vais essayer de raconter comment la manière de gérer la logistique est une manière de gérer la vie, d’empêcher éventuellement le chaos, de le gérer quand il arrive, et de comprendre que tout ceci doit être pensé, voulu, et traité de manière locale », explique-t-il.

Cette conférence ouverte à tous se déroulera dans l’amphithéâtre du lycée hôtelier à partir de 17h30.