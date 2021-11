Tourisme : une nouvelle formation au CNAM

Ils sont 13 et rêvent d’intégrer le monde du tourisme. Les étudiants de la nouvelle branche du CNAM ont déjà pu s’exercer à l’accueil touristique. Pour cela, ils ont préparé le programme d’un invité de marque, tout juste arrivé de l’Hexagone. Bertrand Réau est professeur-chercheur et responsable de la chaire Tourisme et loisirs au CNAM. C’est lui qui est à l’origine de ce bac+1 dont l’objectif est de former les agents touristiques de demain. “Il repose sur plusieurs piliers, qui vont de l’expérience client aux savoir-faire en matière d’hospitalité. Mais aussi les compétences en matière de sécurité, de numérique et en matière de culture touristique. Autant d’éléments essentiels qui sont portés par une équipe d’enseignants et une équipe de professionnels.”

À terme, ces jeunes étudiants auront le choix entre poursuivre leur cursus, toujours au fenua, ou intégrer le monde du travail et contribuer ainsi à la reprise de l’activité touristique. “Un des éléments essentiel du tourisme c’est bien évidemment les acteurs qui sont majeurs pour pouvoir travailler à un tourisme renouvelé et à une relance de ce secteur.”

Une relance qui est justement au cœur d’une conférence animée ce jeudi au lycée hôtelier par Bertrand Réau. Le chercheur partira ensuite en tournée dans les îles. Une conférence est d’ailleurs prévue mardi prochain aux Marquises.