Le centre d’accueil Te Vai Ete ouvrira ses portes le 30 juin

Au sein du nouveau centre Te Vai Ete, on retrouvera trois salles de formations, des sanitaires, des machines à laver ainsi qu’une infirmerie et un cabinet médical.

Ce centre de jour permettra ainsi aux sans domicile fixe de profiter de commodités.

Une cuisine équipée aux normes a également été installée. Une cuisine pour nourrir et pour former. « On va former des plongeurs, des commis de cuisine, des serveurs… On va leur apprendre les principes de base, le respect de l’hygiène, le respect de la sécurité. Et le travail concret avec comme projet un petit restaurant d’application pour que dans la formation, ils aient en même temps une pratique sur le terrain » précise père Christophe, vicaire coopérateur à la Cathédrale Notre-Dame de Papeete.

Après plusieurs mois de réflexion et de recherche de fonds, le chantier a finalement été lancé en milieu d’année dernière. Budget estimé : 255 millions de Fcfp. Au lancement de la construction, la moitié de la somme récoltée provenait de généreux donateurs : « Les autres 50%, on les cherche encore, mais l’église nous a avancé cet argent pour pouvoir lancer le projet et le mettre en œuvre. Maintenant, il va falloir qu’on la rembourse, car on a un autre projet avec l’église qui est la reconstruction du foyer Maninia’ura à Mahina pour les mamans avec des bébés. (…) Tout ça est rendu possible parce qu’on est une équipe, parce qu’on a des gens qui y croient à tous les niveaux, et tout simplement parce qu’on a la foi ».

La fin des travaux du centre est prévue pour le 8 juin prochain. Elle sera suivie du dépôt de la demande de conformité. L’ouverture officielle est programmée pour le vendredi 30 juin à 10 heures.