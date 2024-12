Te Pu Tu Ora, un centre d’hébergement pour les sans-abris à Fare Ute

Les oiseaux de nuit pourront profiter d’un nouveau nid. Mardi soir, l’association Te Torea, la Ville de Papeete et le Pays ont inauguré le centre d’accueil de nuit Te Pu Tu Ora, installé dans un espace d’environ 3000 m² de la zone de Fare Ute.

La convention de deux ans entre le Pays et la commune de Papeete – un contrat de redynamisation du site de défense – renouvelable une fois ayant été signée tardivement, Te Torea a dû installer les boxs, les lits de camps, les tables et les locaux techniques en quelques semaines. Si Te Pu To Ora ne devrait ainsi pas être une structure d’accueil à long terme, il complète ceux de Mamao et Te Vai Ete, centres d’accueil de jour.

À Fare Ute, une trentaine d’éducateurs et volontaires sera chargée d’accueillir ceux qui souhaitent s’y rendre à partir de 17h. Chacun a la possibilité d’y emmener son animal, dîner, dormir, prendre un petit-déjeuner et se doucher. Les couples et les familles sont également acceptés. « Voir ces personnes extraordinaires qui dorment sur les trottoirs, c’est quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Il manquait un centre de nuit, c’est ce que nous avons fait. C’est dans l’idée aussi de respecter la dignité humaine et de se dire qu’au moins ici, ils seront protégés » , se félicite la vice-présidente en charge des Solidarités Chantal Galenon.

– PUBLICITE –

Lire aussi – Pour endiguer le sans-abrisme, la police de Papeete appelle à la coopération des communes

« Tout le monde a besoin d’avoir un lit, d’avoir un toit, de pouvoir bien dormir, de se doucher, répète la présidente de Te Torea Maiana Teihotu. C’est le cas des gens qui vivent dans la rue. Ce projet arrive à temps pour la fête de Noël » . À Tahiti, environ 700 personnes n’ont pas d’endroit où se loger. Mais tous ne souhaitent pas forcément dormir dans les centres, où ils sont tenus de respecter les lieux et les personnes les fréquentant. En échange de quoi, Te Pu Tu Ora leur propose également des ateliers de réinsertion, le but de l’association étant de suivre et accompagner les sans-abris vers le retour à l’autonomie.

Alors que la police municipale de Papeete alerte sur la nécessité d’une meilleure coopération entre les communes pour se saisir du fait du sans-abrisme, en augmentation dans le centre-ville, le Bureau en charge des sans-abris (BSA) doit livrer un rapport au gouvernement, début 2025, dans lequel des solutions pérennes doivent être proposées.