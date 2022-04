La ministre du Travail Virginie Bruant en visite à Moorea

La ministre Virginie Bruant a ainsi visité :

– le Fare Moe Tini, permanence éducative médicale spécialisée, qui accueille 25 enfants ou adolescents de 5 à 18 ans, avec une déficience intellectuelle ou un handicap moteur. Ce centre permet à ces enfants de s’épanouir dans une structure adaptée, et a pour but de les rendre plus autonomes au niveau de leur vie affective, sociale et professionnelle ;

– le Fare Arii, centre pour adultes handicapés, qui accueille 30 adultes atteints de déficience intellectuelle ou de handicap moteur. Les prises en charge éducatives et sociales et surtout le projet d’insertion professionnelle, sont les buts premiers de ce centre ;

– l’institut Thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) tout nouveau centre de l’association Ta’atira’a huma no Moorea Maiao, prend en charge des enfants qui présentent des difficultés psychologiques et/ou psychiques, dont l’expression et notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbent gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages et ce malgré des capacités intellectuelles normales. Ce centre accueille actuellement 5 enfants.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

La ministre est ensuite partie à la rencontre des agents de l’antenne de la DSFE de Moorea. Ils ont pu échanger sur les actions menées par l’antenne de l’île sœur, les difficultés rencontrées et les postes d’amélioration possibles pour une meilleure prise en charge de la population en situation précaire.

Enfin, Virginie Bruant a terminé cette journée de visites sur le terrain en se rendant à l’antenne du SEFI de Moorea où elle a pu rencontrer l’agent unique de ce pôle.