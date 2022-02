La ministre de l’Education rencontre la FAPEEP

Accompagnée de son bureau, la Présidente de la FAPEEP a présenté les objectifs prioritaires de son équipe :

Redynamiser le tissu associatif des APE dans les établissements scolaires du 1er et 2nd degrés,

Développer les partenariats avec les directions d’établissement, les communes, l’État, le Pays et les associations et communiquer largement auprès de tous les parents.

Ainsi, des référents par archipels, mais aussi par type d’établissement, ont été désignés pour faciliter la circulation de l’information et un séminaire sur « le rôle et la place des parents à l’école » est en préparation.

La ministre, Christelle Lehartel, accompagnée du directeur de cabinet, de Thierry Delmas, et du directeur adjoint de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), Jean-Michel Garcia, a réaffirmé le rôle incontournable des associations des parents d’élèves dans les écoles, les collèges, les centres des jeunes adolescents (CJA) et lycées, mais aussi dans les nombreuses instances du système éducatif polynésien, comme le rappelle la charte de l’éducation.

La ministre recevra autant que de besoin la FAPEEP, et continuera à organiser des visioconférences avec l’ensemble des association de parents d’élèves (APE) sur les dossiers sensibles, notamment le vadémécum sanitaire.