La mairie de Punaauia ouvre son nouvel espace pu’ohipa pour l’aide aux chômeurs

Les demandeurs d’emploi jouissent d’un espace pu’ohipa totalement rafraîchi à la mairie de Punaauia. Pour répondre au nombre de demandeurs – et à la demande – croissant des usagers, la salle a été réaménagée. Mieux équipée, elle facilite les démarches de recherche d’emploi : CV , lettre de motivation, ou dossier de formation.

Une dizaine de demandeurs d’emploi pousse chaque jour la porte du service, et 600 figurent dans la base de données. Vaihiti, assistante administrative de 24 ans, y est passée pour trouver un emploi. Après s’être tournée vers le SEFI et avoir déposé plusieurs CV, elle a finalement obtenu un CVD (Corps de volontaires au développement), concrétisé par la signature d’un CDI en décembre dernier, dans une entreprise de formation. Les conseillers s’adressent, insiste-t-elle, à « tout le monde, et pas qu’aux jeunes » .

« On a principalement des gens qui sont, très éloignés de l’emploi. On a par exemple 2% de personnes qui sont diplômées d’études supérieures, note la chargée de projet insertion professionnelle et développement économique Romane Delaplagne. On a principalement des personnes qui sont titulaires de CAP, BEP, voire qui n’ont pas de diplôme ou juste le bac » .

– PUBLICITE –

Maire de la commune depuis 2018, Simplicio Lissant constate lui aussi une hausse des demandes. En septembre 2024, 1500 personnes avaient participé à la première Journée de l’emploi, pour une cinquantaine de postes à pourvoir. « C’est important de travailler avec nos entreprises de proximité, c’est plus facile pour travailler les projets, assure-t-il. On a un projet de doublement de la zone industrielle de la Punaruu, qui va être source d’offres d’emploi au bénéfice de nos demandeurs » .

Outre la partie développement, l’enjeu est aussi de s’adapter au marché. Lors de l’ouverture du Decathlon dans la commune, une formation spécifique en vente avait été proposée. Le secteur de la sécurité est aussi pourvoyeur d’emploi.

À Punaauia, les entreprises proposent chaque année plus d’une centaine d’offres d’emploi.