Decathlon ouvrira début décembre, une quarantaine de salariés recherchés

Attendue par tous les sportifs de Tahiti, l’ouverture de Decathlon, à Punaauia, est pour bientôt. L’enseigne, d’une superficie de 2880 m2, accueillera ses premiers clients à compter du « 6 ou 7 décembre », selon son directeur Philippe Bouviala. Et la phase de recrutement du personnel vient d’être lancée.

« Nous recherchons 4 responsables de rayons, 19 vendeurs à temps plein, et environ 19 vendeurs à temps partiel. Pour les vendeurs, nous recruterons des collaborateurs qui ont le niveau baccalauréat, mais peu importe leur expérience. Ce que l’on recherche, ce sont surtout des personnalités, mais aussi des gens qui pratiquent le sport et qui aiment partager ses valeurs. C’est essentiel pour nous », indique à TNTV Philippe Bouviala.

L’enseigne, d’une superficie de 2880 m2 proposera environ 7000 références. (Crédit ; TNTV)

L’enseigne proposera « 4 gros univers sportifs », regroupant environ 80 disciplines comme le football, le rugby, le basket, la pêche, la chasse sous-marine, l’équitation, le tennis, le padel, la randonnée, le camping ou encore le surf. Mihimana Braye contribue d’ailleurs à développer des planches pour Olaian, l’une de marques de Decathlon qui investit beaucoup dans la recherche et le développement.

« Nous sommes des concepteurs et des producteurs de nos propres produits. On peut donc rivaliser avec toutes les marques, ce qui nous permet de rendre accessible le sport au plus grand nombre », souligne le directeur de l’enseigne. Les prix devraient donc être inférieurs à ceux de la concurrence locale mais « un peu plus chers que ceux de métropole » en raison du coût d’acheminement des produits en Polynésie.

Un aménagement « circulaire »

L’aménagement intérieur sera également « atypique » car « circulaire ». « Les clients pourront découvrir l’ensemble des sports en se promenant dans le magasin et non pas sur un plan que l’on appelle Manhattan, de type supermarchés, qui empêche la visibilité », indique Philippe Bouviala.

En extérieur, un « city stadium », ainsi qu’un « pump track », permettront à la clientèle de pratiquer basketball, football ou tennis et ainsi d’essayer le matériel proposé à la vente. Des ateliers de réparation sont également prévus. « On pourra réparer les vélos mécaniques, mais aussi électriques. Nous aurons aussi une ‘cordeuse’ pour les raquettes de tennis et nous proposerons de la personnalisation de matériel avec du flocage, par exemple, pour personnaliser les vêtements ».

Quant aux horaires, ils seront larges. L’enseigne sera en effet ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 18 heures, mais aussi le dimanche, de 8 à 13 heures.