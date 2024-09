La fondation SMA pour aider les jeunes à mettre le pied à l’étrier

Achat de véhicule et de matériels destinés à une activité d’entretien d’espaces verts : Yann Wong, caporal au RSMA, a besoin d’un capital de 4 millions de Fcfp. Constitution du dossier, demandes d’aides, un parcours du combattant allégé grâce à la fondation SMA : « Quand on est porteur de projets, on ne sait pas trop par où commencer. Il y a plusieurs étapes. Et grâce à la fondation, j’ai pu bien faire les étapes dans l’ordre, rencontrer le réseau Initative, la Sofidep, la DGAE… À moi d’aller jusqu’à bout maintenant ».

La fondation SMA aide financièrement et accompagne les jeunes porteurs de projets de 18 à 30 ans. « La fondation a retenu 4 grands programmes, le coup de pouce au logement, la mobilité avec les permis, la partie formation et enfin l’autonomie alimentaire » explique Alexandra Maihia, agent de la fondation SMA.

Prochaine étape pour Yann, l’acquisition de son matériel. Six autres projets sont actuellement en cours d’études. La demande est forte au fenua, les projets doivent être viables.

Le général Jean-Pierre Metz, président de la fondation du SMA, invité du journal :