L’angoisse des jeunes face à l’actualité à son plus haut niveau, selon un baromètre

Selon cette enquête Ipsos réalisée fin 2024 avant les derniers soubresauts géopolitiques liés aux Etats-Unis, l’angoisse atteint un niveau record (31%, +2 points en un an, +5 points depuis 2021), derrière l’incompréhension (50%) et devant la colère (26%), la peur (25%) ou l’ennui (17%).

Réalisée depuis 2021 par l’association « Notre avenir à tous », en partenariat avec la chaire innovation santé de l’Essec, cette étude a été menée auprès de 1.000 jeunes âgés de 11 à 15 ans du 22 novembre au 6 décembre 2024.

Parmi les sujets d’actualité jugés les plus stressants par cette classe d’âge, 44% citent les violences faites aux enfants (racket, harcèlement à l’école, pédophilie), 41% (+11 points depuis 2021) l’état du monde (les relations entre les pays, la situation dans les autres pays que la France, les guerres et les conflits, etc.) et 39% l’état de la planète (le réchauffement climatique, les tempêtes, les espèces en voie de disparition…).

– PUBLICITE –

Ils sont de plus en plus nombreux à avoir le sentiment que l’information qu’ils lisent sur leur smartphone leur est mal expliquée (41%, contre 32% en 2022).

Sur la question de la santé mentale, décrétée grande cause nationale 2025 par le gouvernement Bayrou, plus de deux jeunes interrogés sur cinq (45%) déclarent être touchés par des troubles de l’anxiété. Ils étaient 49% en 2023.

Face à leurs problèmes de santé mentale, la grande majorité des adolescents interrogés confient rester seuls – 7 sur 10 n’en parlent pas à des professionnels de santé.

Au-delà de l’actualité, l’école est une source d’angoisse fréquente pour plus d’un adolescent sur quatre: 62% des adolescents interrogés disent notamment être très angoissés par les interrogations ou les notes.