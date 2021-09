La DSFE lance son site internet

La Direction des Solidarités, de la Famille et de l’Égalité (DSFE) dispose désormais d’un site internet à l’adresse suivante : https://www.service-public.pf/dsfe/.

Simple d’utilisation, ce dernier s’adaptera à tout type de résolution d’écran, grâce à l’ajustement et le redimensionnement automatique en fonction de la taille de l’écran et du support utilisé.

Le présentera les missions et objectifs de chaque cellule de la DSFE et de toutes ses circonscriptions, avec le bénéfice de la localisation géographique, des coordonnées téléphoniques et numériques pour plus d’accessibilité.

Ce nouvel outil rendra désormais possible de constituer un dossier en ligne pour ce qui relève des aides sociales, des demandes d’agrément d’accueillants familiaux ou encore de la COTOREP. Des formulaires spécifiques seront ainsi mis à disposition de tous au format numérique.

Par ailleurs, les usagers pourront également effectuer des signalements et des informations préoccupantes sur ce site concernant à la fois des mineurs, mais aussi des majeurs en situation de danger.

