La communauté Rapa de Tahiti veut construire un foyer des Australes

Un chant en Rapa pour ouvrir la réunion avant la traditionnelle prière en Reo Rapa : plusieurs fois par mois, les membres de l’association Tamariki Rapa se réunissent pour discuter des actions de levées de fonds afin de financer leur futur foyer communautaire. Il servira, par exemple, à accueillir les habitants de Rapa qui n’auraient pas de logement sur Tahiti pour leurs visites médicales ou pour leurs études.

Depuis sa création en 1999, l’association travaille essentiellement sur ce projet : « Tout ce que nous faisons, ce ne sont que des levées de fonds parce qu’on n’a aucune subvention. On n’était pas demandeurs, non plus. On a fait avec nos forces. Oui, nous avons le terrain, nous avons le foncier, et il nous reste à bâtir. Et c’est ce que nous faisons. Nous continuons parce qu’il y a une réserve, mais elle ne suffit pas. Il y a eu des études pour la construction. Et nous sommes encore à une petite distance. C’est pour cela que nous continuons à promouvoir notre ville et à sensibiliser surtout nos familles » explique Maea Tematua, trésorière adjointe de Tamariki Rapa.

Le projet a été mis en difficulté après la crise sanitaire de la Covid et la forte augmentation des prix des matériaux. L’association Tamariki Rapa entend poursuivre ses actions de levées de fonds et l’organisation d’événements contribuant au rayonnement de la culture et de la langue Rapa. Le prochain événement est le Festival des Australes qui se tiendra au mois d’avril 2025.

Pierrot Faraire, vice-président de l’association Tamariki Rapa, invité du journal de TNTV :