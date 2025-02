Inauguration de l’Espace Jeunes de Afaahiti – Taravao

Le deuxième Espace Jeunes de Tahiti a été inauguré ce jeudi à Taravao. Comme son grand frère de Papeete, il accueillera les jeunes de 12 à 20 ans, une trentaine exactement, dans ses locaux : une salle d’animation, une salle informatique, des sanitaires/douches, un espace de stockage, deux bureaux et un grand préau. Des parkings et une clôture viendront compléter la construction. Coût total du projet : 60 millions de francs, financé pour 75% par une subvention du Pays et 25% par le Fare Tama Hau.

Cet Espace Jeunes est rattaché à l’Equipe Mobile Tahiti Iti (EMTI) qui est l’antenne de la Maison de l’adolescent basée à Taravao. À partir de mars, des professionnels interviendront pour les activités et l’animation sous la coordination de la Maison de l’adolescent du Fare Tama Hau. Il s’agira d’un lieu d’accueil gratuit où les jeunes seront accueillis sur la base du volontariat, en dehors de leurs heures de cours.

« Il offrira diverses activités ludiques, éducatives, culturelles ou sportives et proposera aussi des animations de promotion de la santé, d’information et d’expression. Certaines activités seront à visée thérapeutique pour des adolescents suivis en individuel par les professionnels de l’Equipe Mobile Tahiti Iti. » , précise la présidence dans un communiqué.

Les établissements scolaires, les associations, les foyers d’accueil pour adolescents, les maisons de quartier seront partenaires et pourront être invités aux activités proposées par l’Espace Jeunes.