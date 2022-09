La communauté de communes Tereheamanu poursuit son développement

Après plus d’un an d’existence de la communauté de communes, les tavana œuvrent pour la mise en place de projets socio-économiques et d’urbanisation de grande envergure, qui soient cadrés par des décisions collégiales.

Une rencontre grand format a été organisé ce matin entre les différents partenaires et acteurs socio-économiques de la communauté de communes Tereheamanu. Les cinq communes (Papara, Teva i Uta, Taiarapu-ouest, Taiarapu-est et Hitiaa o te Ra) représentent un peu plus de 52 000 habitants, répartis sur une superficie représentant 72% de l’île de Tahiti.

Si l’assainissement et les voiries intercommunales sont les priorités de Tereheamanu, le développement de ses projets d’urbanisation en sont une autre, comme le souligne Tearii Alpha, président de la communauté de commune de Tereheamanu.

“Nous allons faire émerger deux projets à très court terme :

le plan général d’aménagement intercommunal, avec une vision de la zone.

Deuxièmement, un contrat de développement local, une contractualisation avec nos partenaires que sont le Pays, le gouvernement, l’assemblée de Polynésie et l’État à travers le Haut-commissariat et ses services”.

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

Tereheamanu, terre de tradition et d’innovation, tente de dégager toutes les problématiques qui touchent au développement économique et socio-culturel de la zone, en encadrant au mieux les propositions et les prises de décisions pour le bien-être de sa population.

“Nous souhaitons valoriser les spécificités de chaque district, de chaque commune associée de Tereheamanu, poursuit Tearii Alpha. Nous avons deux piliers dans ce développement : la reconnaissance de notre valeur environnementale exceptionnelle, on pense au fenua aihere, à papenoo, à nos lagons… Nous avons un deuxième pilier, celui de la culture et de l’histoire de chaque commune. Il faut que cette culture soit valorisée dans le développement”.