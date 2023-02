Terehēamanu met le cap sur 2030

L’occasion de présenter un “diagnostic de territoire”, mettant en exergue les atouts de l’ensemble de la zone géographique concernée. Prochaine étape : un transfert de compétences.

La communauté regroupe 5 communes et comprend Hitiaʻa ʻo te Rā, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest, Teva I Uta et Papara. Elle totalise près de 53 000 habitants, soit 25 % de la population et 70 % de la superficie de Tahiti.

Objectif de cette communauté de commune : d’ici 2030, développer durablement et aménager le sud de Tahiti.

La communauté de communes souhaite “soutenir la création de richesse de proximité et de devenir des acteurs de la transformation et des transitions économique, environnementale, énergétique, démographique et sociétale de leur territoire”.