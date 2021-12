La chef cuisinière Babette de Rozières en mission au fenua

Le but de cette mission est de mieux cerner l’utilisation des produits locaux et les pratiques culinaires, modes de cuisson et de conservation, acteurs concernés, littérature consacrée au sujet, recettes, coutumes et traditions.

Un inventaire détaillé des usages gastronomiques sera constitué permettant de constituer un fonds documentaire afin de développer un travail de recherche en liaison avec les universités et de définir une vraie politique de promotion mais aussi de protection des cuisines ultramarines.

Véritable reflet des cultures locales, la cuisine constitue un trait d’union entre les femmes et les hommes, par-delà les continents. Elle porte des enjeux culturels et sociaux mais aussi sanitaires et économiques.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Lors de sa rencontre avec la chef cuisinière, le président Edouard Fritch a expliqué les efforts développés par le gouvernement pour promouvoir les produits locaux et les saveurs polynésiennes dans la cuisine, notamment dans les écoles. Il s’est réjouit que de plus en plus de restaurants intègrent les produits locaux dans leur carte, notamment dans les hôtels, permettant ainsi de faire connaître les produits et les saveurs polynésiennes aux touristes. Il a mis en avant le lycée hôtelier de Punaauia qui, depuis de nombreuses années déjà, a permis l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes chefs et cuisiniers polynésiens qui ont précisément à cœur de préserver le savoir culinaire ancestral et en même temps d’innover et de promouvoir une cuisine inventive valorisant les produits locaux. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs remportés des prix lors de concours nationaux et internationaux.

Babette de Rozières sera en Polynésie jusqu’au 18 décembre et elle se rendra dans les archipels pour découvrir la richesse de la gastronomie locale et des produits du terroir polynésien.