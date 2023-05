La Polynésie de nouveau représentée au concours MAF national Arts de la table

L’épreuve du vin fait partie des 8 ateliers dans lesquels doivent s’illustrer les candidats en section arts de la table. A celle-ci, s’ajoute des ateliers de mise en place, de flambage, de fromage ou encore de création de cocktails. « Ça va faire à peu près 3 mois qu’on travaille sur ces épreuves. Ça demande beaucoup de temps parce qu’on doit justement balayer les 8 ateliers. Ils doivent connaitre les gestes techniques et ensuite toute la connaissance derrière chaque produit et aussi la commercialisation donc comment le présenter au client, comment le vendre et comment être le plus percutant possible. C’est beaucoup de travail » explique Mihuraa Vaiana, professeure d’hôtellerie-restauration au lycée hôtelier.

Côté cuisine, un seul candidat s’active derrière les fourneaux. Sa mission du jour : proposer en moins de 5 heures sa version d’une tartelette à l’œuf brouillé avec des légumes ainsi qu’une mousse au chocolat arlequin aux saveurs d’agrumes et céréales. Tous les faits et gestes sont scrutés. De l’association des saveurs jusqu’à la cuisson des produits, tout doit être maîtrisé. Et comme pour les arts de la table, il faut obtenir une note supérieure à 17/20 pour décrocher sa place en finale. « On a eu la chance au lycée hôtelier d’avoir 4 MAF (Meilleurs Apprentis de France, NDLR) : deux en cuisine et deux en salle. Donc les nouveaux candidats ont une petite pression de faire mieux que nos anciens MAF » indique Pierre-Olivier Gruber, professeur de pâtisserie au lycée hôtelier

Après délibération du jury, Kehaunui et Honohere obtiennent tous les deux la médaille d’or régionale en arts de la table et leur ticket pour la prochaine étape. Quant à Clément, il ne démérite pas et obtient une médaille d’argent régionale.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« Je termine sur une note légerement déstressante, grâce à cette victoire. Mais bien évidemment revient le dur labeur, et les entrainements toujours pendant les vacances » confie Kehaunui Gooding – Maraetefau, médaillé d’or au concours régional MAF arts de la table.

« C’est 5 mois de travail acharné. Finir tous les soirs à 21 heures, même pendant les vacances. C’est du travail. Le travail paie et je suis vraiment très fière de moi. Je n’ai pas fini, je vais encore tout donner, je vais encore m’entrainer pour vraiment aller récupérer cette médaille d’or » déclare Honohere Ho, médaillée d’or au concours régional MAF arts de la table. « Il y a forcément un peu de déception parce que je voulais gagner la médaille d’or régionale, mais je suis content de ce que j’ai fait et j’en tire une belle expérience. Je suis quand même satisfait de moi » admet Clément Camps, médaillé d’argent au concours régional MAF cuisine.

La sélection régionale se poursuit la semaine prochaine à Bora Bora. D’ici-là, une certitude et un rêve accomplis pour les professeurs du lycée hôtelier : ce sont cette année deux élèves de l’établissement qui tenteront de ramener la médaille d’or nationale à la maison.