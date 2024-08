Kauli Vaast célébré par la communauté polynésienne de Paris

Pendant les JO, Paris a été le théâtre de scènes plus chaleureuses les unes que les autres. Emporté par la vague, Kauli Vaast est là. Un incroyable accueil a été réservé au champion olympique. Pouvoir acclamer et célébrer l’enfant du fenua, un bonheur et une belle surprise pour Kauli :« Cela me fait chaud au cœur, c’est quelque chose que je n’avais pas du tout pensé. Cela me fait du bien. Cette médaille, c’est pour nous ».

Énormément sollicité depuis sa victoire à Teahupo’o suivie par plusieurs millions de téléspectateurs du monde entier, le surfeur garde les pieds sur terre. Un bel esprit et un entourage solide lui assurent un équilibre hors de l’eau très important : « J’ai la chance d’avoir ma mère à mes côtés le temps de ce petit séjour à Paris. Elle me ramène les pieds sur terre. Je suis tellement heureux de vivre chaque moment, donc je profite pleinement. Je vis au jour le jour. Ce sont des trucs de malade qui se passent ! ».

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Et pourtant, il y a encore quelques jours, le Tahitien hésitait entre célébrer sa médaille d’or à Paris ou se rendre en Californie, pour une étape des Challengers Series, le circuit qualificatif pour le Championship Tour, son futur objecif. « Il ne s’attendait pas à partir à Paris, puisque l’idée, c’était d’être sur le podium, on espérait tous la médaille d’or, mais on savait qu’il y avait quand même l’objectif de partir à Huntington. Et quand il a eu la médaille d’or, tout a changé » explique Natou Thupalua, la mère de Kauli.

Le champion olympique devrait rentrer au fenua prochainement afin de célébrer sa victoire dans sa terre natale.