JO : conditions de surf « optimales » pour le week-end d’ouverture

« It’s on » : trois mots pendus au lèvre des amateurs de surf, dont tous les regards sont braqués sur Teahupo’o. Quelques heures après la cérémonie d’ouverture officielle des Jeux à Paris, la waiting period débutera ce samedi au pk0. Selon toute vraisemblance, les conditions seront idoines pour les deux premiers jours de compétition.

C’est ce qu’indique l’antenne locale de Météo France, qui annonce un premier train de houle et un pic de houle de 1 mètre à 1 mètre 50 ou plus ce week end. Ce qui se traduit par des vagues pouvant dépasser les deux mètres. « On a une houle de sud-sud-ouest qui va commencer à s’installer sur le pays progressivement. Les conditions, à la fois de houle et de vent, seront très favorables pour la tenue des compétitions entre samedi et dimanche » , assure le prévisionniste Angelo Yee Kin Choi. Des vagues suffisamment grosses pour faire le bonheur de l’équipe de France de surf, et particulièrement Vahine Fierro et Kauli Vaast, friands de telles conditions.

Si la météo n’est pas tout à fait une science exacte, les prévisions laissent tout de même présager une fenêtre « plutôt favorable » jusqu’à lundi, où la houle, de plus en plus grosse, devrait être accompagnée de mauvais temps. « La pluie est attendue sur Tahiti à partir de dimanche après-midi et lundi » , poursuit le prévisionniste, qui prévoit également un vent onshore susceptible de « dégrader les conditions sur le spot de Teahupoo » . « Ce temps perturbé va se décaler de la société et on retrouve un peu des conditions de mara’amu. On a des houles qui dépassent déjà les 3 mètres pour mardi et mercredi. Donc, avec des déferlantes ou des séries maximales qui peuvent atteindre les 3 mètres 50 voire 4 mètres » . Conditions trop dangereuses pour la bonne tenue de la compétition, tant pour la sécurité des athlètes et équipes sur place que celle des installations.

Les conditions devraient ainsi être plus clémentes par la suite. « Avec la baisse de la houle, on peut avoir une fenêtre beaucoup plus favorable pour la deuxième partie de semaine prochaine, où les conditions sont beaucoup plus abordables » .

Potentiellement, donc, dans des vagues de trois mètres, auquel cas les organisateurs de la compétition ont la possibilité de ne lancer que les athlètes masculins. Vahine Fierro, dans du deux mètres 50, avait elle-même pris « les plus belles bouffes de (sa) vie » lors de la Shiseido Tahiti Pro, en mai dernier… avant de l’emporter.