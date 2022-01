Intempéries : une famille de SDF relogée

Suite à un appel à l’aide diffusé sur les réseaux sociaux, le Vice-président également ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, accompagné du directeur de l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH), Moana Blanchard, et de la directrice de la direction des Solidarités, de la Famille et de L’Égalité (DSFE), Valérie Hong-Kiou, est allé ce jeudi soir à la rencontre d’une famille sans domicile fixe (SDF) afin de leur trouver un toit provisoire, en cette période de fortes pluies.

C’est hier que Catherine Anania, agent de propreté du parc Paofai, partageait sa tristesse face à la situation, plus que précaire, d’un jeune couple et de leurs deux enfants en bas âges, vivant dans la rue. En effet, les conditions météorologiques actuelles forçaient la jeune famille à s’abriter sous un fare pote’e du parc, afin d’éviter de se mouiller eux et le peu de leurs affaires. La dame s’est alors proposée de les héberger provisoirement.

Sensible à la situation précaire de nombreuses familles sans domicile fixe vivant en Polynésie française, le Vice-président s’est rendu jeudi soir au domicile de Catherine, afin de rencontrer la jeune famille. A l’aide de l’OPH et de la DSFE, le Vice-président a pris l’initiative de reloger provisoirement cette famille dans le logement social de Punaauia, Taapuna transit, pour une durée de 2 mois. Le temps pour les organismes en charge de ces services, de s’organiser et de définir un logement social permanent pour cette famille.

Catherine Anania, et la famille relogée, ont tenu également à remercier l’élan de solidarité qu’à suscité cette publication.