Huahine profite du retour des touristes

La Polynésie renoue avec ses touristes. En 2022, plus de 218 000 visiteurs y ont séjourné. Si Moorea, Bora Bora et plusieurs atolls des Tuamotu restent les destinations les plus prisées du Fenua, Huahine, discrète et authentique, attire de plus en plus la clientèle. Une aubaine pour les habitants et les prestataires de Matairea, l’ancien nom de l’île.