Hina Grépin, directrice du premier campus polynésien spécialisé dans les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et de l’accueil

Hina Grépin a récemment été nommée, après une commission de sélection, conjointement par les ministres du Tourisme, Nicole Bouteau, de l’Éducation, Christelle Lehartel, et le Vice-Recteur, Philippe Lacombe, Directrice du Campus des Métiers et des Qualifications Hôtellerie et de la restauration du Pacifique, "tradition de l’accueil et du partage en Polynésie française".